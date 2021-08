La strada cantonale Ascona-Brissago chiusa almeno fino a venerdì

Le verifiche effettuate nella zona di distacco hanno evidenziato la presenza di circa dieci metri cubi di roccia instabile che attualmente non permettono la riapertura al traffico in sicurezza del tratto di strada cantonale interessato. A monte dello stesso sono stati immediatamente attivati e sono attualmente in corso i lavori di frantumazione dei blocchi instabili. Questo intervento è reso difficoltoso in special modo dall’accesso al terreno, particolarmente impervio e, non da ultimo, dalle conseguenze degli eventi meteorologici prodottisi nella giornata di ieri che hanno rallentato le operazioni di messa in sicurezza. Nella fattispecie, l’abitazione sopraccitata resterà evacuata fintanto che i lavori di ripristino più urgenti non saranno ultimati.