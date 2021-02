La pandemia ci costringe alla distanza fisica. Ma, pur avendo colpito l’intero mondo con una forza unica, non deve impedirci di ricordare la nostra storia. Anche le nostre tragedie. Non solo per commemorare chi non ce l’ha fatta, ma anche per ricordarci che l’uomo, con la stessa forza, è in grado di rialzarsi e reagire per garantire un presente e un futuro migliori. Così, sabato 13 febbraio alle 17 a Frasco verrà celebrata una Messa, durante la quale saranno ricordati Florino Bernardasci, Ida Badasci e i piccoli Giannetto, Guido e Luigina Badasci. Cinque abitanti della valle Verzasca che proprio 70 anni fa, nella notte tra l’11 e il 12 febbraio, persero la vita a causa dell’imponente valanga, staccatasi dal monte Pampined investendo con tutta la sua veemenza buona parte del villaggio.

