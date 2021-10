Il marchio «Verzasca» è sicuramente uno dei più forti a livello svizzero sul fronte turistico. Ne sono una testimonianza le code di visitatori, che ogni estate si registrano lungo la strada della valle. Ma quella valle, tanto aspra quanto affascinante dal profilo geografico, è anche ricca di storia e di tradizioni manifatturiere tramandate di generazione in generazione. Così come è fiorente di nuove attività produttive, nate magari per caso nel tempo libero. Un po’ come Steve Jobs e Steve Wozniak con il primo computer Apple progettato in un garage. Tutte attività che hanno però una cosa in comune: il duro lavoro che vi sta alle spalle, appoggiandosi appunto a un territorio non sempre facile. Un lavoro svolto con passione che si traduce in prodotti certamente di qualità, ma soprattutto che – passateci il termine – «trasudano» autenticità. Quell’autenticità che, oggigiorno, sempre più viene ricercata. Non solo dai turisti.

Ecco dunque che il marchio «vera verzasca» assume un ruolo davvero importante. Quello di veicolare l’immagine di questo savoir-faire in modo da farlo conoscere il più possibile. Il progetto nasce nell’ambito del cosiddetto «Masterplan Verzasca 2030», come ci spiega il coordinatore Alessandro Speziali, e a sostegno delle aziende e dei produttori che lavorano e vivono il territorio tutto l’anno, indipendentemente dall’alta o dalla bassa stagione. «Sostenere il marchio significa dunque contribuire al loro e al nostro futuro».

Viva la genuinità

Una quindicina, per ora, i produttori della Valle e del Piano attivi in due settori. Quello artigianale, proponendo ad esempio articoli realizzati con la lana, opere in granito, cosmetici naturali e così via. E quello agroalimentare: formaggio, miele, vino, birra, distillati, carne, insaccati, pane, pasticceria e altro ancora. «Si tratta quindi di un progetto che irradia il nome della Valle Verzasca con prodotti capaci di convincere per la qualità, il sapore, la cura e la genuinità: ecco perché nel marchio troviamo l’aggettivo ‘vera’», continua Speziali. Prodotti veri, appunto, che per essere autentici devono anche seguire la natura, i suoi ritmi, le sue capacità produttive e le sue stagioni, staccandosi dalle logiche del tutto e sempre. «Questo progetto va però oltre gli aspetti più commerciali, sostenendo la vitalità di un territorio che si spinge fino a Sonogno e oltre, sui monti e nelle valli laterali. Zone periferiche che lottano per rimanere vive, abitate e curate. Un aspetto che conferisce al marchio pure una valenza sociodemografica importante».

L’approdo su Internet

Identificato il marchio e i suoi primi partner, il progetto «vera verzasca» non intende però fermarsi alla creazione di un logo da mostrare durante i mercati locali. L’obiettivo, come detto, è quello di veicolare il nome della Verzasca il più possibile. Così per il 2022 e il 2023 si prevedono ulteriori fasi. Come creare un punto vendita in valle. Ma anche identificare ristoranti e ulteriori negozi (non per forza piccole botteghe) che si affidino ai prodotti «vera verzasca». Senza dimenticare la volontà di introdurre la figura di un ambasciatore del marchio, appunto per portare il nome della Verzasca e dei suoi produttori in giro per il Ticino, per la Svizzera e oltre. «Quelli verzaschesi sono spesso piccoli produttori», spiega ancora il nostro interlocutore. «Che lavorano, seguendo i ritmi della natura e degli animali. Non è dunque semplice per loro trovare il tempo necessario per essere presenti a fiere, mercati e così via».

Ecco perché la figura dell’ambasciatore può rivelarsi centrale. Infine, anche se parliamo di tradizioni e di sapori autentici siamo pur sempre nel 2021, la rete di vendita passerà anche attraverso l’e-commerce che avverrà tramite il sito Internet www.verzasca.com.

