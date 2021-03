La Verzasca mette la mascherina

Anche in Valle Verzasca, meta turistica privilegiata durante le giornate di bel tempo, entra in vigore l’obbligo della mascherina all’aperto. Il Municipio, in previsione di accogliere un elevato flusso di persone durante le festività pasquali, ha infatti deciso di introdurre questa misura, a partire da venerdì 2 aprile, in alcune aree pubbliche.

«Per tutelare la salute della popolazione residente, oltre che quella dei visitatori», l’Esecutivo spiega che l’obbligo si estenderà in particolare al comparto circostante il Ponte dei Salti di Lavertezzo, alla terrazza del Centro sociale di Brione Verzasca e, a Sonogno, alla fermata dell’Autopostale sul posteggio pubblico, alla piazza e alla via Strada dal Fórn. Le zone toccate dalle misure saranno debitamente segnalate grazie specifici cartelloni. «In generale il Municipio raccomanda l’utilizzo della mascherina anche in altre aree e, in particolare, in caso di assembramenti», continua la nota. I servizi di polizia vigileranno sul rispetto di tale misura con controlli puntuali, privilegiando il dialogo e la sensibilizzazione.