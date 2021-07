Nata quasi per gioco e spirito di avventura grazie a un gruppo di amici capitanati da Efrem Foresti, la Via Vallemaggia ha festeggiato ieri il completamento dell’estensione del tracciato. In 12 anni, si è passati dagli originali 50 chilometri della tratta Cardada-Fusio (inaugurata nel 2009) agli attuali 200 chilometri che abbracciano l’intera Vallemaggia con vari punti di contatto con le limitrofe valli Verzasca, Bedretto, Formazza e Onsernone. Di fronte a un folto pubblico giunto malgrado la meteo inclemente, guidati da Michele Rotanzi che ha coordinato la cerimonia, sono intervenuti il presidente onorario Efrem Foresti, il nuovo timoniere Matteo Zanoli, il sindaco di Lavizzara Gabriele Dazio, il vicepresidente del Consiglio regionale di COOP Ticino Raffaele Sartori ed il consigliere di Stato Christian Vitta. Nei loro discorsi gli oratori hanno sottolineato l’importanza turistica e culturale di una simile offerta che è allo stesso tempo «uno stimolo e una speranza per la comunità che ci vive e un regalo al viandante che potrà scoprire ed emozionarsi attraversando questi spazi», ha rilevato Zanoli.