Le condizioni della 22.enne ticinese ferita con un colpo di fucile giovedì sera in via Vallemaggia a Solduno sono stabili. La vita della giovane non è più in pericolo. Lo conferma la Polizia cantonale alla RSI. Proseguono intanto gli interrogatori all’ex ragazzo della donna, un 20.enne svizzero del canton San Gallo. L’uomo, che ha aperto il fuoco con un fucile di grosso calibro, è accusato di tentato assassinio subordinatamente tentato omicidio intenzionale.