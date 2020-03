«Le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano vengono decise negativamente». Il Municipio di Locarno fa ancora una volta chiarezza in merito agli effetti di della Zona di pianificazione varata per il quartiere di Monte Brè – così come per quello di Cardada-Colmanicchio – dove la società confederata Aedartis AG vorrebbe realizzare il tanto discusso progetto immobiliare «Borgo Miranda».Rispondendo all’interpellanza inoltrata da diversi consiglieri comunali (primo firmatario Fabrizio Sirica del PS), dunque, ricorda gli articoli di legge in merito a questa procedura, rassicurando i membri del Legislativo. «Ogni domanda che verrà presentata durante il periodo di validità della Zona di pianificazione sarà trattata in modo analogo, confrontandola quindi dapprima con gli obiettivi...