Grande successo per il Campionato ticinese di lancio del sasso, tenutosi nel weekend ad Ascona. Nutrito il gruppo di «pezzi grossi», che hanno preso parte alla competizione, scendendo in Ticino da nord. «Si tratta di specialisti in questa disciplina, che a seguito del coronavirus hanno scelto il Borgo, in cui si è svolta l’unica gara in programma», spiega l’organizzatore Tiziano Broggini.