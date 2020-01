È da poco diventato vice comandante della Protezione civile di Locarno e il carico di lavoro lo costringe a lasciare il Municipio. Non sarà dunque più in corsa alle prossime elezioni di aprile il vicesindaco di Maggia Patrik Arnold, che si è congedato dalla locale sezione PLR in occasione della recente assemblea. Arnold era entrato nell’Esecutivo nel 2008 e per gli ultimi due anni ha ricoperto la carica di vicesindaco.