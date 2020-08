«Il progetto teso alla realizzazione di nuovi posti letto per anziani nella nostra regione è equilibrato e non è affatto in alto mare: è anzi già stato discusso con le autorità cantonali». Facendo questa premessa, e sostenendo che «un confronto diretto e aperto fra i Comuni potrebbe perlomeno evitare malintesi o forse addirittura risolvere la questione», il Municipio di Lavizzara prende posizione pubblicamente sul dibattito inerente la casa anziani Lavizzara. Dibatitto riaccesosi di recente dopo che il Comune di Cevio, «venendo meno agli accordi presi in sede di ASCOVAM», si è rivolto alla Sezione degli enti locali invocando una serie di motivazioni formali per interrompere la procedura e ha pure «inoltrato un’istanza alla Pretura di Vallemaggia contestando la decisione dell’assemblea AVAD»....