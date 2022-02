«Un passo indietro dettato da un senso di responsabilità nei confronti del nostro Comune, seppur con un po’ di rammarico». Così il sindaco di Lavizzara Gabriele Dazio commenta la decisione presa dal suo Municipio di rinunciare al progetto di nuova casa anziani a Broglio in favore di un ampliamento dell’istituto di Cevio. «L’investimento per il comune sfiorava i tre milioni di franchi su circa 8,5 di preventivo per l’edificazione del nuovo istituto per anziani. Più i costi di gestione, che comportavano altri 100/150 mila franchi l’anno. Così, dopo un incontro con gli altri Comuni della regione, le associazioni che operano sul territorio e la Fondazione Vallemaggia, che gestisce la Residenza alle Betulle di Cevio, abbiamo comunicato al DSS la nostra intenzione di fare un passo indietro». Questa decisione dell’Esecutivo di Lavizzara naturalmente dà via libera all’innalzamento della casa anziani di Cevio, peraltro è già previsto e contribuisce a rasserenare il clima in valle che proprio sulla nuova struttura per la terza età s’era un po’ rabbuiato. Prima con lo stesso comune di Cevio e poi anche con Maggia, che aveva tolto il suo sostegno al progetto di Broglio.