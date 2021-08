Lavizzara si paga tutta la scuola d’infanzia

Scuola d’infanzia di Lavizzara: avanti da soli con coerenza e qualche sacrificio economico in più. Il Comune valmaggese ha infatti deciso che manterrà aperta la sua sezione unica della Scuola d’infanzia a Prato-Sornico per i sette bambini che la frequenteranno quest’anno, nonostante il Dipartimento Educazione, Cultura e Sport (DECS) abbia sancito che, a causa dell’esiguo numero di allievi iscritti, non erogherà i contributi forfettari annui che ammontano a circa 40 mila franchi. Di conseguenza, il Municipio di Lavizzara ha già rinnovato l’incarico alla maestra Rita Guglielmetti che seguirà ancora i bambini a Prato-Sornico anche per l’anno scolastico 2021-2022. «È un sacrificio per il bilancio comunale ma riteniamo siano risorse ben investite e soprattutto una scelta coerente con la politica...