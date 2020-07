Si sono conclusi i lavori di posa delle sottostrutture nella frazione di Casenzano, a San Nazzaro. «La sistemazione del pittoresco nucleo è avvenuta con particolare riguardo e attenzione alle caratteristiche preesistenti, in particolare per le vie e gli accessi pedonali ora interamente lastricati con cubotti di granito» spiega il Comune di Gambarogno. «I lavori di sottostruttura, realizzati soprattutto per la posa delle canalizzazioni e dei nuovi allacciamenti, hanno pure riguardato l’acqua potabile, l’illuminazione e le telecomunicazioni, permettendo così di smantellare le linee aere preesistenti». L’investimento è stato di poco inferiore a mezzo milione di franchi, con credito concesso dal Consiglio comunale alla fine del 2018.