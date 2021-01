Da lunedì 11 gennaio, inoltre, riprenderà la posa della nuova linea di contatto sulla tratta compresa tra la stazione di Verdasio e quella di Camedo. Anche in questo caso il cantiere sarà notturno e in particolare operai al lavoro da lunedì a sabato dalle ore 20.30 alle ore 5.30 con l’intervento che si concluderà anch’esso il prossimo 13 febbraio. Il programma dei lavori sulle due tratte, come sottolineano le FART, potrebbe però subire variazioni in funzione di imprevisti esecutivi o meteorologici.