Per lavori di pavimentazione stradale, via R. Simen a Locarno sarà completamente chiusa al traffico nelle notti tra l»unedì 17 e venerdì 21 agosto, dalle 20.20 alle 5.30. La chiusura interesserà la zona tra l’incrocio delle Cinque Vie e la rotonda di Piazza Castello, con conseguente soppressione, in direzione Locarno stazione e Tenero Brere, delle seguenti fermate: Solduno stazione, Passetto, in Selva e Locarno S. Antonio centrale e Cinque Vie».

Il collegamento tra Solduno stazione e Locarno Cinque Vie sarà garantito, in ambo i sensi di marcia, da un busso sostitutivo che offrirà i collegamenti con le altre linee a Losone Ponte Maggia. Gli orari del bus sostitutivo sono esposti alle fermate. Il percorso delle Linee 1 e 7 sarà modificato, in entrambi i sensi, con transito dei bus sulla direttissima tra Locarno–Ascona e Ascona–Locarno, da e per Solduno.

Gli utenti della Linea 315 in direzione di Locarno stazione potranno viaggiare fino a Solduno stazione da dove il bus sostitutivo garantirà il collegamento con le Cinque Vie. Il bus di linea proseguirà sulla direttissima. Per gli utenti in direzione della Vallemaggia non sono previsti cambiamenti.