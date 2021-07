Le antiche faggete della Valle di Lodano (TI) e del Bettlachstock (SO) fanno ormai parte del patrimonio naturale dell’umanità. Lo ha comunicato oggi l’UNESCO che ha deciso di inserire nella lista altri siti simili presenti in Europa.

In un comunicato diffuso su Twitter, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura rammenta che oltre ai due siti elvetici, la lista delle faggete di particolare interesse è stata estesa anche a siti analoghi in Bosnia-Erzegovina, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia, Serbia e Slovacchia.