Sono stati posati su iniziativa del presidente del PPD Fiorenzo Dadò con l’intento di «sensibilizzare i vancanzieri in arrivo» e «difendere la Valle Maggia dal turismo irresponsabile. «Dato che il Consiglio federale non ha saputo intervenire in modo deciso - ha scritto il granconsigliere in una nota stampa -, non ci resta che tentare di sensibilizzare la popolazione e i vacanzieri, attraverso messaggi forti». I due striscioni giganti posati ad Avegno, all’imbocco della strada che porta in Valle Maggia, raffiguranti un paziente affetto da Covid-19 in cure intense, non hanno però avuto lunga vita.