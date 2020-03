Si sono alzate sui pedali e hanno letteralmente bruciato le tappe le biciclette condivise del Locarnese (nel frattempo diventate anche del Bellinzonese). È infatti decisamente positivo il bilancio del secondo anno di attività del servizio di bike sharing, avviato dalla Città di Locarno e al quale si sono poi via via agganciati anche molti dei comuni della regione e poi anche del resto del Sopraceneri. Per avere un’idea del successo basta considerare il fatto che la Commissione intercomunale dei trasporti (CIT) si era posta come obiettivo i 1.500 abbonamenti dopo i primi tre anni e con dodici mesi di anticipo la cifra ha già raggiunto quota 1.546. In crescita anche il numero dei noleggi e l’evoluzione verso l’alto sarà garantita dalle ulteriori espansioni della rete già previste nei prossimi...