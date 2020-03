Torna a Locarno il festival internazionale di musica antica intitolato «Concerti delle camelie». Dal 13 marzo, nella sala della Società elettrica sopracenerina in piazza Grande, si aprirà la 12. edizione. Protagonista della prima serata sarà l’orchestra Atalanta Fugiens, diretta da Vanni Moretto, che proporrà pagine di W. A. Mozart, S. Pavesi, A. Rolla, N. Zingarelli e G. B. Sammartini. Il programma ha come titolo «la Bottega del Caffè». Caffè come bevanda simbolo del dinamismo e dell’efficienza. Come luogo alternativo alle corti, nel quale sempre più spesso si incontravano gli artisti, i politici e anche gli scienziati che fecero la storia del XVIII secolo. Come Cultura, perché il caffè implica nuove modalità di partecipazione e un nuovo rito della preparazione, che ben si rispecchia nei nuovi ideali borghesi.