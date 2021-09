Hanno messo a dura prova i servizi comunali, hanno provocato spese aggiuntive per 615 mila franchi, ma le casse comunali di Losone sono uscite quasi indenni dalle prime ondate di pandemia. Lo ha spiegato il sindaco Ivan Catarin, presentando il Consuntivo 2020, che sarà discusso lunedì, 27 settembre, alle 20, al Centro La Torre, dal Legislativo. «A causa del coronavirus – ha detto – l’amministrazione e i servizi hanno messo in campo tutta una serie di misure eccezionali: da nuovi orari ai turni differenziati, dalla scuola a distanza alla colonia diurna estiva». Il tutto, come detto, con oneri supplementari che hanno comunque potuto essere assorbiti in modo quasi indolore, tanto che si è registrato un avanzo di circa 80 mila franchi. Se in futuro ci saranno ulteriori ripercussioni è difficile da prevedere. «Non abbiamo ancora tutti i dati relativi a quest’anno – ha aggiunto il sindaco –, ma ad oggi gli indicatori vanno dallo stabile al positivo. Come le entrate fiscali (sia delle persone fisiche sia di quelle giuridiche), il debito pubblico pro capite e il capitale proprio, che viaggia a quota 10,7 milioni e ci renderebbe possibile far fronte a eventuali disavanzi».

Investimenti per 6,3 milioni

Gli investimenti hanno raggiunto quota 6,3 milioni, mentre vanno avanti i progetti prioritari (per ognuno dei quali è stato costituito un gruppo di lavoro municipale), come quello della nuova casa comunale, i cui lavori potrebbero iniziare già nell’estate 2022. Altro dossier fondamentale, quello relativo al futuro dell’ex caserma, la cui pianificazione è, come noto, bloccata da un ricorso. Nulla di nuovo dal Tribunale federale (al quale si è a sua volta rivolto il Comune), mentre per capire come ripianificare il comparto è stato costituito un gruppo di lavoro assieme al Dipartimento del territorio.

Alla presentazione erano presenti anche il vice sindaco Fausto Fornera e la neo municipale Nathalie Ghiggi Imperatori, che ha illustrato la richiesta di credito di 851 mila franchi (circa 200 mila a carico del Comune, al netto di sussidi e contributi) da destinare a interventi di sistemazione idraulica della Melezza. Lavori scorporati dal progetto generale già previsto a causa dell’urgenza dettata dalla forte erosione registrata nella zona della passerella che porta a Tegna.

Parco veicoli sempre più verde

Un ulteriore passo verso la conversione del parco veicoli comunale. Sono gli acquisti di mezzi elettrici per i quali il Municipio propone due crediti (per un totale di circa 170 mila franchi) a favore di polizia e servizi urbani. «In tal modo – ha spiegato Fausto Fornera – proseguiamo sulla strada verde intrapresa da tempo». Sempre di carattere ecologico il progetto che prevede di incentivare gli spostamenti in bicicletta casa-lavoro iniziando dai dipendenti comunali.

