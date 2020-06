Come ogni estate, le colonie di Locarno offriranno la possibilità di trascorrere giornate a contatto con la natura, all’insegna dei giochi, della cultura, dello sport e del divertimento alle ragazze e ai ragazzi tra i 6 e i 12 anni, che frequentano la scuola elementare. A seguito della pandemia è stata però adattata l’offerta, per accogliere i bambini nel pieno rispetto delle direttive in vigore volte a proteggere la popolazione.

Per questo motivo, gli spazi esigui della colonia Vandoni non consentiranno lo svolgimento dell’abituale colonia, che però verrà modificata in modalità diurna collaborando con la colonia del Parco Robinson. Le colonie saranno quindi svolte sul territorio locarnese utilizzando la sede del Parco Robinson, della Scuola Saleggi ed eventualmente ulteriori spazi conformi alle normative in vigore, secondo i seguenti turni: primo turno dal 29 giugno al 10 luglio; secondo turno dal 13 al 24 luglio, terzo turno dal 27 luglio al 7 agosto.

Ogni gruppo sarà suddiviso a sua volta in sottogruppi di 5/6 bambini per poter svolgere il lavoro in sicurezza. E sarà inoltre possibile frequentare le colonie secondo orari flessibili, così da facilitare la conciliabilità con gli impegni familiari. La retta rimane invariata (220 franchi per i domiciliati a Locarno e 320 per gli altri, con adattamenti a dipendenza dell’orario di uscita).

Chi ha già provveduto all’iscrizione a suo tempo avrà la precedenza, mentre gli altri dovranno consegnare il formulario entro 12 giugno alla cancelleria comunale (Piazza Grande 18, 6600 Locarno) oppure spedirlo a “Segretariato delle colonie estive, Piazza Grande 18, 6600 Locarno). La conferma alle famiglie avverrà attorno al 15-20 di giugno.

Il Centro giovani

Si segnala infine che anche quest’anno il Centro giovani di Locarno organizza le attività estive «CGL Summer Edition». Dal 22 al 26 giugno, gli animatori proporranno delle attività serali (18-22) per i giovani (12-18 anni) negli spazi della città. Saranno momenti di condivisione e divertimento. Dal 29 giugno al 3 luglio, invece, verranno organizzate delle attività di svago diurne (9.30-16.30) per i giovanissimi (8-11 anni), in modo da celebrare insieme l’arrivo dell’estate.

