Riaprirà lunedì 27 aprile la biglietteria FART a Muralto. Una decisione presa in virtù dell’allentamento delle misure adottate dall’autorità per debellare il coronavirus e alla luce del previsto aumento dell’utenza e dei potenziamenti di singole corse. Lo sportello è stato dotato di un’apposita protezione per garantire la distanza sociale tra il personale di vendita e l’utenza. Gli orari di apertura saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.40 alle 17.10. La biglietteria sarà comunque raggiungibile telefonicamente al numero 091/751.87.31 o via e-mail a labiglietteria@centovalli.ch, nei medesimi orari. Restano in ogni modo in vigore le misure di prevenzione a bordo dei mezzi pubblici, in particolare il divieto di utilizzo della porta anteriore e la sospensione della vendita di titoli di trasporto a bordo dei mezzi.