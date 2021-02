Fermata della Centovallina a Ponte Brolla, si cambia. Con poco più di cinque milioni di franchi di investimento le FART, Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi, mettono mano alla stazione d’ingresso delle Centovalli, soprattutto per adeguarla alla Legge federale sui disabili entrata in vigore nel 2004 ma approfittando dei lavori per ammodernare e dare una «riordinata» allo scalo ferroviario. Il voluminoso dossier sul progetto di ammodernamento della stazione FART di Ponte Brolla è consultabile fino all’11 marzo negli uffici tecnici dei comuni di Locarno e Terre di Pedemonte.Adeguamento dei binari

I punti cardine della ristrutturazione riguardano da una parte gli adeguamenti in altezza e larghezza dei marciapiedi di accesso ai treni e dall’altro, dopo la demolizione dello stabile che attualmente...