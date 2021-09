Le ferite del maltempo al Lido e al Bosco Isolino

Breve, ma veramente intenso. È stato l’episodio di maltempo che si è abbattuto sul Locarnese nel pomeriggio di lunedì 16 agosto. Un episodio, appunto, circoscritto nel tempo le cui conseguenze si possono però ancora osservare oggi. E prima di ripristinare del tutto la normalità ci vorrà – in alcuni casi – almeno un anno.«Il Bosco Isolino è tuttora chiuso per permettere lo svolgimenti di importanti lavori selvicolturali», spiega il municipale Bruno Buzzini a capo del Dicastero ambiente, territorio e sport. Costantemente sul posto, infatti, uomini che si prodigano nello sgombero delle piante abbattute dalla furia del maltempo (una sorta di tromba d’aria che ha colpito in particolare la sponde di Locarno e Tenero del Verbano), ma anche nel taglio di rami pericolanti e, in generale, nella messa...