Nella notte le fiamme distruggono il tetto di una casa a Cugnasco. Un incendio è divampato sabato mattina, attorno alle ore 2:45, in una casa in via Vaslina. Le fiamme hanno rapidamente intaccato l'intero tetto dell'abitazione causando danni importanti. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Locarno e di Tenero-Contra e i soccorritori del SALVA. Stando alle prime informazioni nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche nel sinistro. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo. Sarà compito degli specialisti della Scientifica stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.