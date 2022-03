Continua a splendere il sole sul Lago Maggiore e il suo gioiello più bello è quasi pronto ad abbagliare i suoi visitatori. Sta infatti per partire una nuova stagione per le Isole di Brissago, per la precisione sabato 2 aprile. Per l’occasione, in queste settimane si stanno svolgendo i lavori di manutenzione ordinari al giardino botanico: «Stiamo pulendo tutto e piantando alcuni nuovi arbusti, approfittiamo della chiusura stagionale per rifarci il look e pitturare», ci conferma il coordinatore delle isole per il Dipartimento del territorio Luca Veronese. Le novità forse non saranno molte, anche se bisogna considerare che «le isole sono gestite dal Cantone da poco tempo – ricorda Veronese -, nel 2020 c’è stato lo scoppio della pandemia e quindi abbiamo avuto la sola stagione del 2021 in cui abbiamo...