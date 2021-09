Già 100.000 visitatori alle Isole di Brissago. Un risultato che supera le più rosee previsioni per il 2021, raggiunto malgrado la pandemia e il meteo ballerino dell’estate. A stagione non ancora terminata, le visite superano così di gran lunga i dati degli ultimi vent’anni, con un aumento del 100% rispetto al 2019. «L’importante risultato è stato conseguito approfittando della forte presenza di turisti confederati e stranieri», commenta il Dipartimento del territorio (DT) che rimarca la bontà del progetto di rilancio a meno di due anni dal passaggio di proprietà al Cantone. «Ed è stato reso possibile dal grande impegno profuso da parte del DT, in particolare dalle collaboratrici e dai collaboratori delle Isole di Brissago e dagli esercenti che gestiscono l’albergo e il ristorante di Villa Emden, che hanno gestito al meglio le restrizioni sanitarie imposte al settore. Determinante è stata anche l’ottima e costante collaborazione con la Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL)».

Si punta sull’offerta

Il DT non punta, ad ogni modo, sulla quantità di turisti, quanto piuttosto sulla qualità dell’offerta. Negli ultimi due anni sono state perciò riorganizzate e strutturate le visite guidate, ora disponibili sia gratuitamente, in formato breve, sia a pagamento. Da quest’anno, grazie alla collaborazione con l’associazione Unitas, sono inoltre state introdotte visite guidate per ciechi e ipovedenti. Infine, va ricordato che l’entrata è gratuita per i ragazzi fino ai 16 anni e, di conseguenza, anche per gli allievi delle scuole. In questa prospettiva, nelle scorse settimane è stato ultimato l’ampliamento dell’offerta didattica.