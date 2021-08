Le multe ora passano dal QR

A partire dal 1. settembre 2021, a Locarno, l’automobilista colto in infrazione non troverà più il classico bollettino sul parabrezza contenente gli estremi della multa e accompagnato dalla polizza di versamento, bensì un modulo sul quale è stampato un codice QR. Con il proprio cellulare è possibile leggere il codice ed essere indirizzati immediatamente sulla pagina internet della polizia dove sarà possibile visionare la contravvenzione e tramite un e-mail inviare le proprie osservazioni, se lo si ritiene opportuno, oppure procedere all’immediato pagamento con la carta di credito o altri mezzi disponibili dalle banche (Twint, ecc.). Chi non volesse pagare il dovuto tramite il proprio smartphone, entro 30 giorni riceverà automaticamente una polizza di versamento al proprio domicilio senza spese aggiuntive.