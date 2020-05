Nei prossimi mesi la Posta prevede diversi cambiamenti in Vallemaggia, dove da tempo è in contatto con i Comuni interessati. In particolare, a Cevio si procederà al rinnovo dell’attuale filiale, che rimarrà chiusa per alcuni mesi per lavori. A Bignasco, una volta terminati gli interventi a Cevio, verrà introdotto un servizio a domicilio. A Bosco Gurin, grazie alla collaborazione con la panetteria locale che ospiterà in futuro l’attività postale, la clientela potrà continuare a contare su una presenza fisica del Gigante giallo.

La Posta è da tempo in contatto con le autorità di Cevio e di Bosco Gurin allo scopo di valutare possibili alternative per l’offerta di servizi postali in entrambe le località valmaggesi. L’azienda ha sottoposto alle autorità comunali soluzioni atte a garantire sul lungo periodo servizi postali di qualità. Per quanto concerne il comune di Cevio, dopo aver attentamente analizzato e discusso con le autorità politiche la situazione ed il contesto locali, l’ex regia federale prevede di potenziare la filiale di Cevio investendo nel rinnovo della sede odierna, sostituendo al contempo la filiale di Bignasco per mezzo di un servizio a domicilio che sarà operativo una volta ultimati gli interventi per la modernizzazione della filiale ceviese.

Anche il servizio postale di Bosco Gurin assumerà in futuro una nuova forma, grazie alla collaborazione con la panetteria della famiglia Sartori che ospiterà una filiale in partenariato che assicurerà una presenza fisica della Posta in loco a beneficio di orari di apertura interessanti e maggiormente prolungati. «La Vallemaggia è una realtà importante per il Ticino e per la Posta. Siamo lieti di aver potuto individuare, grazie anche al dialogo intrapreso con le autorità comunali interessate, soluzioni positive e orientate al futuro, che ben si integrano nella vita quotidiana della popolazione locale guardando alle diverse esigenze della clientela che permane più frequentemente al proprio domicilio, alle attività commerciali e alle persone che regolarmente si spostano per necessità lavorative, formative o altro», sottolinea in una nota Martina Bellodi, Responsabile Regione Ticino per RetePostale.

Tempistica, lavori e informazioni utili

Per permettere gli importanti lavori che interesseranno la sede postale di Cevio è prevista una sospensione temporanea dell’attività della filiale dal 19 giugno (ultimo giorno di apertura) sino all’8 novembre compreso. Durante questo periodo, per le operazioni postali e il ritiro degli invii avvisati, la clientela di Cevio potrà rivolgersi alla filiale di Bignasco, i cui orari di apertura saranno provvisoriamente estesi come segue: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 10 e dalle 15 alle 18; il sabato dalle 8.30 alle 10. A partire da lunedì 9 novembre la nuova filiale di Cevio sarà a disposizione della clientela. In concomitanza con l’ammodernamento della sede di Cevio, la Posta è intenzionata a trasformare l’attuale offerta postale di Bignasco per mezzo di un servizio a domicilio. L’ultimo giorno di attività della filiale di Bignasco sarà il 6 novembre.

Si andrà in panetteria

Prima dell’estate si prevede inoltre l’introduzione di una filiale in partenariato a Bosco Gurin: l’attività della filiale della Posta in loco proseguirà senza cambiamenti sino al 5 giugno. A partire da lunedì 8 giugno, grazie alla collaborazione con la panetteria Sartori, i servizi postali saranno assicurati secondo la formula della filiale in partenariato. Dall’8 giugno fino al 7 novembre, gli invii sensibili avvisati di Bosco Gurin saranno disponibili a Bignasco, e successivamente - da lunedì 9 novembre - nella nuova sede di Cevio. Per accompagnare i clienti al meglio la Posta prevede un’informazione alla popolazione per mezzo di flyer dettagliati recapitati a tutte le economie domestiche interessate dai cambiamenti. Nulla cambia invece per quanto concerne la distribuzione della corrispondenza a domicilio.

©CdT.ch - Riproduzione riservata