Le Officine idroelettriche della Maggia «esperte» di funivie

Non solo hanno continuato a far lavorare le proprie turbine a pieno regime, ma nell’anno della pandemia le Officine idroelettriche della Maggia (OFIMA) hanno anche ampliato il proprio ambito di attività, aggiungendovi gli impianti a fune. Iniziamo dal bilancio 2019/2020, approvato in occasione della recente assemblea. Le centrali OFIMA hanno generato 1.496 milioni di chilowattore, pari al 12 % in più rispetto alla media pluriennale. «Produzione quindi – segnala una nota diffusa dall’azienda – più che soddisfacente, la migliore da dieci anni a questa parte». Afflussi nei corsi d’acqua abbondanti con precipitazioni annuali sopra la media hanno anche permesso di riempire i bacini di accumulazione oltre i valori medi abituali.

L’esercizio chiude con costi annuali per l’energia prodotta di 69,5 milioni di franchi, 4 milioni in più dell’anno precedente. «Il costo di produzione per kWh – prosegue la nota – ammonta a 4,6 centesimi, un risultato che alla luce della discreta ripresa del valore dell’elettricità sui mercati internazionali permette di affrontare con maggiore serenità il futuro della società». Società, come detto, che ha anche varato con successo il nuovo Centro di competenza impianti a fune, mettendo a disposizione manodopera e know-how anche ad altre aziende. In Consiglio di amministrazione Markus Dietrich ha sostituito Renato Sturani.