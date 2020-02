Secondo l’accusa, ha trafugato dal conto corrente di una cliente tedesca circa 300 mila franchi, utilizzati per sanare la sua situazione finanziaria molto esposta ed evitare con precetti esecutivi e attestazioni di carenza beni la cancellazione dall’ordine degli avvocati e dei notai. Secondo l’imputato, un noto professionista del locarnese, quei soldi, frutto della compravendita di un fondo in Vallemaggia alla fine del 2013, erano un prestito concessogli dalla donna ma non formalizzato. Non appropriazione indebita qualificata, dunque, semmai una «indifendibile leggerezza» nel gestire la somma, depositata nel suo conto clienti e mai riversata alla 64.enne di origini tedesche che si era rivolta a lui per l’alienazione dell’immobile.

La denuncia degli eredi

L’avvocato ed ex notaio locarnese – autosospesosi tre anni fa dopo l’avvio di una causa civile da parte degli eredi della donna – ha cominciato a spiegare oggi in aula la dinamica di una vicenda che – parole sue – ha segnato pesantemente non solo la sua carriera ma anche la sua persona. È accusato dal procuratore generale Andrea Pagani di aver sottratto l’intero importo della compravendita per una sua evidente difficoltà finanziaria, «raggirando la sua cliente e costruendo successivamente un castello di carta e inventandosi prove per giustificare il maltolto». Lui in aula non ha negato l’evidenza, ma ha più volte ribadito che quei soldi la sua cliente glieli aveva messi a disposizione volontariamente, dopo una telefonata e una successiva e-mail di conferma, pur ammettendo che avrebbe voluto ma non ha potuto formalizzare la donazione o il prestito. Anche perché nel frattempo, nel giugno del 2014, la donna è deceduta e pochi mesi dopo anche il figlio 34.enne è venuto a mancare. Davanti alla Corte delle correzionali presieduta da Francesca Verda Chiocchetti, difeso dall’avvocato Diego Olgiati, il 58.enne professionista locarnese ha più volte ribadito la sua buona fede nel gestire quel «tesoretto» che la sua cliente gli aveva messo a disposizione solo verbalmente «ma anche inaspettatamente e senza condizioni. Con lei, pur non conoscendola prima della transazione dell’immobile, si era instaurato un rapporto di confidenza, ha spiegato l’imputato in aula. Le avevo raccontato dei miei problemi finanziari, familiari e di salute, con una grave malattia che si profilava all’orizzonte e che per fortuna si rivelò un falso allarme. Lei si era dimostrata comprensiva, empatica, tant’è che ritornata in Germania ci siamo sentiti al telefono».

La richiesta telefonica

Proprio in una telefonata, l’unica tra i due, nel novembre del 2013, pochi giorni dopo la vendita e il deposito della cifra corrispondente nel conto clienti dell’avvocato e notaio, lui le chiede un prestito di 30 mila franchi. La cliente, a suo dire, acconsente senza tentennamenti: «Può usare i miei fondi come vuole», gli dice secondo la trascrizione scritta della telefonata effettuata dallo stesso notaio. «Ma non ci sono testimoni ne atti che confermino il prestito - lo ha incalzato il procuratore -. La sua è una clamorosa invenzione, a posteriori, per giustificare gli indebiti prelievi. Che non si sono limitati ai 30 mila franchi che lei ha ipoteticamente richiesto in prestito, ma a tranches, con una decina di prelievi tipo bancomat, lei ha prosciugato il conto della sua cliente», ha sottolineato Pagani pronunciando la sua richiesta di condanna a 24 mesi sospesi per un periodo di due anni. In effetti il 58.enne locarnese, consapevole di utilizzare fondi non dichiarati, pensa di formalizzare il prestito (o la donazione), ma solo incontrando direttamente la sua benefattrice. Purtroppo la donna, nell’estate del 2014, viene improvvisamente a mancare e anche il figlio, suo principale erede, muore pochi mesi dopo. Così parte la denuncia dei nipoti che fa scoppiare il bubbone. «Ma quale malversazione? Quale raggiro? Il mio collega qui alla sbarra, che conosco da trent’anni, è un professionista abile, capace, ma con un totale disinteresse degli aspetti contabili e gestionali della sua attività. Un comportamento dai contorni pirandelliani in questa professione che l’ha messo in grosse difficoltà finanziarie. Ma siamo oggettivi: è stato un prestito gestito male. Del resto, chi compie delle malversazioni per pagare le imposte?» ha concluso il difensore chiedendo il proscioglimento dell’imputato. Domani la sentenza.

