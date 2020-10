Dopo la pausa forzata dovuta al coronavirus LocarnoFolk riparte con nuova energia e molto entusiasmo. Ad aprire la stagione autunnale il progetto «LinguaMadre: Il Canzoniere di Pasolini», una produzione originale che ha debuttato nel 2019 a Loano, proposta da quattro giovani musicisti tra i talenti più interessanti e creativi del nuovo folk italiano. Si tratta dei fratelli piemontesi Nicolò e Simone Bottasso, che si esibiranno al violino, alla tromba e all’organetto, della cantante friulana Elsa Martin e del polistrumentista calabrese Davide Ambrogio, i quali musicheranno in chiave contemporanea estratti dalla raccolta poetica del 1955 di Pier Paolo Pasolini, che segue il filo tematico della «madre» come figura centrale di molta poesia popolare e come lingua. Prenotazioni telefonando allo 091/792.21.21.