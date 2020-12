Sarà con ogni probabilità la popolazione a doversi esprimere sul futuro delle scuole di Gordola. Sono infatti state consegnate 560 firme per il doppio referendum, lanciato dai Gruppi Alternativa Gordola e Lega-UDC contro il credito di 195.000 franchi per completare la progettazione della prevista ristrutturazione e i 3,8 milioni destinati al risanamento della palestra. Le sottoscrizioni necessarie per sottoporre i due temi al voto sono 481. Spetterà ora alla Cancelleria verificare la bontà nella firme presentate. Il margine è comunque ampio.

I referendisti caldeggiano una scuola ex-nuovo invece che una ristrutturazione. «L’importante impegno finanziario che il Comune dovrà affrontare nei prossimi decenni per far fronte a tale spesa avrà, in ogni modo, un impatto importante sul moltiplicatore d’imposta comunale negli anni a venire ed è quindi legittimo che la popolazione possa decidere come meglio investire il denaro pubblico», spiegano i referendisti. Che concludono. «Il primo obiettivo, ossia portare la gente alle urne, è riuscito. Adesso, prima del voto popolare, ci si aspetta un dibattito aperto, costruttivo e con dati verosimili corredati da cifre e calcoli oggettivi».