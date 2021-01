Le scuole intercomunali dell’infanzia si presentano sul web

Le scuole dell’infanzia intercomunali di Gordola, Verzasca e Lavertezzo Piano si presentano alla cittadinanza con un videomessaggio. In vista della scadenza del termine delle iscrizioni degli allievi, fissato per il prossimo 30 gennaio, la direzione degli istituti, in accordo con Municipio e Ispettorato scolastico, ha scelto questa formula comunicativa decisamente innovativa per illustrare nei dettagli l’attività didattica, gli spazi e le modalità d’approccio all’asilo per vecchi e nuovi piccoli allievi. Il filmato di una dozzina di minuti realizzato dalla direzione degli istituti scolastici comunali di Gordola, oltre che una primizia a livello cantonale, si evidenzia per efficacia della comunicazione e originalità.