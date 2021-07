Prendono letteralmente forma le porte di accesso al Parco del Piano di Magadino. Il progetto realizzato dall’omonima Fondazione si sta infatti concretizzando e le ultime «modinature» saranno tolte verso la fine del mese di agosto per far posto a dei totem verticali. Un primo esempio già realizzato è visibile sullo «stradonino» a Cadenazzo.

In totale saranno sette le prime porte di accesso al Piano, tutte posizionate in luoghi strategici e nei diversi Comuni che compongono il Parco del Piano: in particolare si troveranno sui territori di Locarno, Cugnasco-Gerra, Gudo, Cadenazzo, Giubiasco e Gambarogno. Le porte sono rappresentate da totem verticali in acciaio corten, dell’altezza di 3 metri, ubicate lungo il perimetro del Parco. Esse si compongono, oltre che dal logo, dall’immagine aerea del comprensorio del Piano di Magadino con una chiara sovraimpressione del perimetro del Parco.