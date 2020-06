Trascorrere le vacanze estive in un edificio storico tutelato? Ora si può. E più precisamente alla Casa Portico di Moghegno, che sorge sulle fondamenta di un’abitazione medioevale in sasso, in posizione idilliaca, proprio nel cuore del paese e in riva al fiume Maggia. La fondazione Vacanze in edifici storici con sede a Zurigo ha posto le proprie attenzioni su questa casa caratteristica nel 2015, su esortazione della Società ticinese per l’arte e la natura. Allora lo stabile, rimasto disabitato per diversi decenni, era pericolante e si trovava in uno stato di completo abbandono.