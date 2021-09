«Al di là della qualifica giuridica dell’atto d’accusa, le ricordo che lei comunque ha ucciso una persona». Così il giudice Mauro Ermani, al termine della prima giornata di dibattimento sulla morte della giovane inglese nell’aprile del 2019 a Muralto, ha ricordato all’imputato, il 32.enne di origine tedesche alla sbarra con l’accusa di assassinio e subordinatamente omicidio colposo, che con le sue mani ha strangolato la donna con la quale stava vivendo una storia d’amore. D’amore ma soprattutto di sesso, tanti rapporti intimi, anche più volte al giorno, da quando lui e la 22.enne inglese, di buona famiglia s’erano conosciuti in marzo, in Thailandia.

Sesso, cocaina e alcol scorrevano a fiumi in un relazione appena iniziata ma già sopra le righe, in particolare per la facilità con la quale spendevano e spandevano, sempre però con la carta di credito della giovane donna. Più volte il presidente della Corte ha cercato di scuotere l’imputato da una evidente imperturbabilità, al limite dell’indifferenza, con le quali il 32.enne s’è presentato in aula. Incalzato dal giudice, in particolare su quella notte tempestosa nella quale i due, dopo essere rientrati nella camera 501 dell’Hotel La Palma Au Lac di Muralto, hanno destabilizzato la quiete dell’albergo. E soprattutto dove all’alba è stata inutilmente soccorsa la donna, morta soffocata da quel partner muscolo e tatuato che, oltre al sesso, come recita l’atto d’accusa e gli elementi raccolti durante l’inchiesta, sembrava soprattutto interessato a svuotarle il conto corrente.