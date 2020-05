Partito socialista (PS) del Locarnese e valli e Movimento per il socialismo (MPS) biasimano la decisione dell’AGIE di Losone di licenziare 18 dipendenti. «Proprio l’anno scorso di questi tempi venivano annunciati licenziamenti (16 posti, ndr.) tagliando posti di lavoro fissi per privilegiare posti di impiego tramite le agenzie di collocamento ed operare così un’inaccettabile pressione sui salari e condizioni di lavoro. Ora è il turno dei contratti temporanei, personale domiciliato nella regione con famiglia a carico che da anni attende un contratto fisso, in modo da poter pianificare meglio la loro vita professionale e famigliare», osserva il PS in una nota. Che si appella alla dirigenza affinché venga «revocato il licenziamento collettivo e siano intavolate, come di consuetudine in questi casi, delle serie discussioni con le parti sociali e la Commissione del personale

Dal canto suo l’MPS sottolinea come stavolta i tagli «riguardano lavoratori interinali, i più deboli sul mercato del lavoro, tutti lavoratori, sembrerebbe dalle prime informazioni, residenti in Ticino e che andranno ad ingrossare la fila dei disoccupati dopo la crescita del mese di marzo». Il movimento si dice stupito ed amareggiato soprattutto perché, recentemente, l’azienda aveva affermato di non temere per il futuro. Il caso dell’AGIE è simile a quello della Mikron di Agno per l’MPS: «Il ricorso al lavoro ridotto (che nelle spiegazioni ufficiali dovrebbe servire a impedire dei licenziamenti) e poi la mannaia dei licenziamenti che altro non serve se non a mantenere intatto (e a migliorare) il livello dei profitti».