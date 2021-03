Licenziato con effetto immediato il docente coinvolto nei recenti fatti accaduti alla scuola media di Locarno dove era andato in scena un festino notturno. Lo comunica il Consiglio di Stato in una nota. Negli scorsi giorni la vicenda è stata chiarita anche grazie alla piena collaborazione dell’insegnante, fatto che ha permesso al Governo di decidere rapidamente. Per l’istituzione scolastica e tutte le sue componenti è ora importante che questa incresciosa vicenda, del tutto isolata ed estranea al mondo della scuola, possa essere considerata superata.