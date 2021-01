Lido di Locarno, «Fateci riaprire al più presto»

Riaprire le strutture al più presto, potendo dunque riprendere l’attività. È quanto i vertici della Centro balneare regionale SA (CBR), che regge le sorti del Lido cittadino, chiedono al Consiglio di Stato, al quale hanno in questi giorni indirizzato una lettera. E non è tutto. Al Governo – il presidente Luca Pohl e l’amministratore delegato Gianbeato Vetterli – domandano anche garanzie per il futuro. Quindi queste strutture non dovrebbero più essere bloccate, bensì «consigliate e sostenute dalle Autorità per il loro benefico effetto sulla salute pubblica».

Scelte difficili da accettare

I vertici della CBR riconoscono il non facile compito di gestire il Paese in tempi di pandemia, ma ritengono che «alcune decisioni, anche quelle riprese dall’Autorità federale, risultano poco comprensibili, apparentemente anche incoerenti e quindi veramente difficili da accettare». Sia dagli operatori, sia dal pubblico. Anche alla luce del fatto che, durante il lockdown di inizio 2020, seguendo le indicazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sono stati elaborati appositi piani di protezione, limitando tra gli altri punti il numero di accessi. «Alla riapertura di inizio maggio per le palestre e di inizio giugno per i centri balneari questi piani sono stati messi in opera, disciplinatamente seguiti dal personale e più volte controllati dalla polizia», si ricorda nella lettera. «Inoltre, il personale di sorveglianza, sempre presente, è stato istruito ad intervenire nel caso gli ospiti delle strutture non avessero rispettato le regole, chiaramente esposte su grandi cartelloni alle entrate e ben descritte sui vari nostri siti internet».

Tante spese e zero contagi

Tutto questo ha per altro comportato delle spese. Solo per la parte del Lido si parla di 30.000 franchi. «E altrettanti sono stati certamente investiti dai nostri partner della Termali&Salini e del ristorante BLU». E, malgrado dalla riapertura non si sia riscontrato «alcun problema» e non «sia stato segnalato alcun contagio», il Lido si è visto costretto a «una nuova chiusura, al momento fino al 22 gennaio, se non oltre come già ventilato».

Gli effetti sulla salute

«L’incoerenza di questa incomprensibile decisione» – secondo Pohl e Vetterli – sta anche e soprattutto nel fatto, «da sempre noto, che il cloro utilizzato «per il trattamento dell’acqua», il quale si diffonde per evaporazione anche nell’aria (per la ventilazione quindi anche nel fitness), «è un infallibile abbattitore di batteri e virus». Se a questo si aggiunge «che lo sport, ma anche il relax e lo svago in genere sono elementi che rafforzano il sistema immunitario, e lo stesso UFSP esorta la popolazione a rimanere attiva, l’imposizione di chiusura appare ancor più incoerente proprio dal punto di vista della salute pubblica», continua la lettera. «Inutile ricordare quanto il confinamento della gente nelle case abbia influito negativamente sulla salute fisica e psichica della popolazione».

Le perdite passate e future

Il lockdown primaverile e le chiusure successive, ricorda infine la CBR, hanno comportato pesanti conseguenze finanziarie «protrattesi per tutto l’anno». Anche perché «sinora, oltre che parzialmente le ILR (indennità per lavoro ridotto) non abbiamo ancora potuto annunciare e ricevere alcun indennizzo per le forti perdite subite». Per il 2020 si stima un milione di franchi di mancato incasso e il 2021 «si presenta ancor peggio». Tanto che, ricordiamo, la CBR ha già dovuto optare per un taglio degli stipendi del 20% fino al mese di aprile.

