Lifting per il simbolo dell’idroelettrico

Per un grande palazzo servono grandi architetti. Con questa parafrasi di un celebre spot pubblicitario italiano degli anni ‘80, si può definire il restauro che le Officine Idroelettriche della Maggia SA (OFIMA) stanno minuziosamente preparando per il proprio stabile amministrativo, situato in via in Selva 11 a Locarno.Un palazzo che spicca per svariati motivi. Per il giardino di 4.500 meri quadrati su cui si affaccia, per la scultura che emerge in mezzo al verde, la quale in realtà è una vecchia ruota Pelton di una turbina della centrale di Cavergno. Ma la struttura, che vanta la bellezza di 14.516 metri cubi, svetta anche e soprattutto per la sua architettura, contraddistinta dai pregiati rivestimenti in marmo di Lasa e dalle ampie superfici vetrate.

Il palazzo porta la firma del celebre architetto...