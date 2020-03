Si è fortunatamente risolta in poco tempo la situazione delle comunicazioni ad Ascona, Comune che si è trovato ad affrontare un’emergenza nell’emergenza. Grazie all’intervento delle Swisscom è infatti stato possibile ripristinare sia i collegamenti telefonici sia quelli via internet. Ora normalmente raggiungibili attraverso i recapiti consueti (o quelli speciali comunicati nei giorni scorsi) sia la Polizia comunale sia il Comune, che nelle scorse ore aveva organizzato un numero speciale, ora da non più utilizzare.