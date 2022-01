La possibilità di innalzare di un metro e mezzo il livello massimo durante il periodo estivo del Lago Maggiore rispetto alla zero idrometrico di Sesto Calende (che corrisponde ad una quota di 193,01 metri sul livello del mare) preoccupa il Dipartimento del territorio (DT). Preoccupazione che è stata esternata all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)e ai gruppi d’interesse coinvolti alla luce della decisione adottata 21 dicembre scorso dal Comitato istituzionale dell’autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po nell’ambito del proseguimento della sperimentazione della regolazione estiva del bacino imbrifero per il periodo 2022-2025. «Il rischio concreto, nel caso in cui durante il periodo primaverile il limite del Lago Maggiore dovesse essere innalzato fino ad un massimo di un metro e mezzo, i canneti delle Bolle di Magadino sarebbero sommersi dall’acqua proprio nel loro periodo di sviluppo» spiega al CdT Laurent Filippini, capo dell’ufficio dei corsi d’acqua del DT. Canneti che deperirebbero, compromettendo così l’habitat n di parecchie specie che abitano questa riserva naturale. Altro rischio, in particolare a fine estate, è che con un livello del lago già elevato si verifichino delle esondazioni nel caso di forti e prolungate precipitazioni.