È arrivato per non più andarsene? Si credeva che potesse lasciare il Ticino alla volta dell’Italia, la Val Vigezzo, nella fattispecie. Magari da dove era giunto, chi lo sa. Ma a quanto pare non è così. Lo sciacallo dorato deve trovarsi davvero bene nel Comune di Onsernone, dove poco più di un mese fa era stato avvistato e fotografato dal guardaccia di zona dell’Ufficio della caccia e della pesca. Le immagini ed il video del minuto predatore - il primo a metter... zampa sul territorio cantonale, dunque un esemplare che passerà alla storia - avevano ben presto fatto il giro del Web, non solo alle nostre latitudini ma anche fra i portali della vicina Penisola. Ne ha riferito persino il quotidiano La Stampa di Torino, nelle pagine di cronaca.

Ottimo per la biodiversità

«Sì, confermo: dopo il primo avvistamento ci sono giunte altre segnalazioni. A questo punto si può presumere che lo sciacallo dorato possa essersi stabilito da noi. Prima di esserne certi occorre tuttavia aspettare, far trascorrere un lasso di tempo più lungo. Certo, per la biodiversità è un’ottima notizia, considerando che la sua presenza è dovuta all’espansione naturale (non è cioè riconducibile all’intervento dell’uomo, ndr.)». Federico Tettamanti, collaboratore scientifico dell’Ufficio della caccia e della pesca, da noi contattato telefonicamente negli scorsi giorni è logicamente cauto nelle sue affermazioni.

Peso piuma (o quasi)

Secondo nostre informazioni il canide sarebbe stato visto altre 3-4 volte nell’ultimo mese. È stato notato da un agricoltore nelle piccole frazioni di Vergeletto (in zona Alla Colletta) e Crana. Del peso di una ventina di chilogrammi, per il suo comportamento è assimilabile alla volpe. Come quest’ultima si nutre di animali di piccola taglia, in particolare di topi, e non è pericoloso per l’uomo. Questo va specificato in modo chiaro.

Non soffre il caldo

Difficile dire, allo stato attuale, con certezza, se lo sciacallo avrà problemi ad ambientarsi in Ticino, dove almeno in primavera, in estate e all’inizio di autunno il clima è ideale per una specie che è originaria dell’Africa settentrionale e dell’Asia. Secondo degli esperti elvetici, per contro, il suo insediamento stabile e soprattutto la sua riproduzione non sono però affatto scontati. Staremo a vedere.

Gli spostamenti

Ma da dove proviene lo sciacallo «ticinese»? La risposta più scontata dovrebbe essere Italia (dalla valle Vigezzo, appunto, come scrivevamo all’inizio?), alla luce del fatto che nel primo decennio degli anni Duemila il «canis aureus» (il suo nome scientifico) ha fatto la sua comparsa appunto nel Belpaese, in Germania e in Austria - raggiungendo l’Europa occidentale dopo aver attraversato i Balcani -, mentre in Svizzera il primo esemplare assoluto era stato «immortalato» da una trappola fotografica nell’inverno 2011 nelle Alpi nord-occidentali durante il monitoraggio della lince.

Per quattro anni non si era più fatto vedere. Per riapparire il 27 dicembre 2015 in Surselva, nei Grigioni. Pure in questo caso la prova era l’immagine scattata dalla trappola fotografica. Poche settimane dopo un giovane esemplare maschio era stato ucciso, per sbaglio, da un cacciatore, il quale l’aveva forse confuso per un capo di selvaggina. Infine, nel marzo 2016, uno sciacallo ammalato era stato abbattuto nel canton Svitto.

Quella volta in Val Bavona

Per completezza d’informazione va in conclusione detto che un avvistamento (o presunto tale) del canide era già avvenuto nel 2014 in Val Bavona. Allora la presenza dell’animale non era però stata confermata. Una valle più «selvaggia» - se ci passate il termine - dell’Onsernone, che in teoria meno si sarebbe adattata alle caratteristiche specifiche dello sciacallo dorato.

