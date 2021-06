L’assistenza domiciliare del terzo millennio parte dal comprensorio del Locarnese e Vallemaggia. L’ALVAD, Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza e cura a Domicilio, è infatti capofila e unico partner per la Svizzera del progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg 2014-2020 V-A Italia Svizzera (Asse 4) «REACtion, Reti di assistenza comunitaria per la fragilità», appoggiato e sostenuto finanziariamente dal Canton Ticino, e che si pone come obiettivo quello di favorire la permanenza dell’anziano al proprio domicilio, anche grazie all’ausilio della tecnologia, nonché migliorare più in generale l’accessibilità e la qualità dell’assistenza socio-sanitaria a livello territoriale. «L’Università del Piemonte Orientale, capofila italiano, ci ha proposto di partecipare in virtù della...