«La situazione, in questo momento, è drammatica. Anche perché non sappiamo fino a quando durerà la crisi. Stiamo però lavorando per essere pronti a ripartire subito, non appena l’emergenza sarà, almeno in parte, rientrata». È una lettura realista, ma in un certo senso anche ottimista, quella del presidente dell’Organizzazione turistica (OTR) Lago Maggiore e valli, Aldo Merlini, di fronte allo stallo del settore, dovuto alla diffusione del coronavirus e alle relative contromisure messe in campo dalle autorità cantonali e federali.

Un mese per parlarnePrima di addentrarci nel futuro, fermiamoci però ancora un attimo nel presente. «Ora come ora riscontriamo difficoltà finanziarie a seguito del mancato incasso, ad esempio, della tassa di soggiorno», spiega Merlini. «Ciò che comporterà un problema...