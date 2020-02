Il territorio giurisdizionale di Locarno situato sul Piano di Magadino potrebbe – a prima vista – apparire come un’area marginale per la città. In realtà i suoi contenuti e le sue potenzialità ne fanno una delle zone nevralgiche per il futuro sviluppo del polo regionale. Proprio per questo tutti gli strumenti che ne codificano la possibile evoluzione vanno pensati con grande attenzione....