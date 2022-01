L’aveva preannunciata il mese scorso nell’ambito del progetto da 4,5 milioni per l’ampliamento dell’asilo ed ora il Municipio di Locarno ha messo nero su bianco la richiesta di un credito di 255.000 franchi per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del blocco che ospita la palestra delle scuole comunali dei Saleggi. Impianto, si legge nel messaggio appena approvato da Palazzo Marcacci, che si comporrà di 294 pannelli per una potenza complessiva fino a 119,07 kWp. Andrà ad aggiungersi a quelli già realizzati sui tetti degli spogliatoi alla Morettina, delle scuole dell’infanzia Gerre di sotto, del Centro tecnico logistico e del Palacinema. Il nuovo impianto fotovoltaico potrà essere eseguito una volta conclusi i lavori di consolidamento statico dell’edificio. Lavori la cui seconda fase, che prevede interventi sul tetto, è pianificata per l’estate 2023. Sarà pertanto premura del Municipio coordinare l’esecuzione di entrambe le opere in modo da ottimizzare le finestre temporali disponibili e riducendo i costi relativi alle installazioni di cantiere. Ed al riguardo dei costi, nel messaggio si specifica per l’esecuzione dell’impianto fotovoltaico si potrà far capo a sussidi federali e cantonali per circa 47.000 franchi, nonché all’accantonamento del fondo FER per altri 125.000 franchi di modo che l’investimento netto sarà di circa 83.000 franchi.