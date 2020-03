Tutela dei beni culturali sul territorio cittadino: ci siamo quasi, ma non ancora al 100%. Negli scorsi giorni la Commissione del Piano regolatore (PR) del Consiglio comunale di Locarno si è espressa anche sul messaggio-bis del Municipio cittadino in merito alla relativa pianificatoria relativa appunto ai beni da proteggere, di cui avevamo già riferito di recente. In sostanza, come ulteriore tassello della lunga procedura cominciata anni fa, e in attesa che il Legislativo possa tornare a riunirsi una volta superata l’emergenza sanitaria, nel rapporto - relatori Orlando Bianchetti e Sabina Snozzi Groisman - vengono ribaditi i punti già sollevati in precedenza dai commissari, ma si fa un ulteriore passo in avanti, invocando la tutela di un numero ancora maggiore di oggetti dal valore storico-culturale.