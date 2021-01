Da domani, giovedì, a Locarno e Brissago partono le campagne di vaccinazione «di prossimità» per gli anziani. I «check point» per i vaccini sono stati attrezzati al FEVI di Locarno e a Palazzo Branca Baccalà a Brissago. Da domani pomeriggio al FEVI, dove sono stati allestiti due «box», potranno vaccinarsi gli «over ‘85» di Locarno e Orselina che si sono annunciati e che sono stati convocati per l’iniezione antivirale; quindi nuovo appuntamento per venerdì, sempre nel pomeriggio. Il punto di vaccinazione del FEVI entrerà poi a pieno regime da lunedì prossimo quando saranno convocati anche gli over ‘80 e le persone tra i 75 e gli 80 anni che si sono già annunciate al numero «Covid» della cancelleria comunale ( tel. 091 /756.34.92). Finora sono circa 500 gli anziani che si sono fatti avanti per la vaccinazione di prossimità.